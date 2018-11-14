Exxonmobile'nin Sondaj Gemisi Kıbrıs'ta 10. Parsele Ulaştı

Rumlardan Akdeniz
'de hidrokarbon sondajı gerilimini daha da alevlendirecek bir adım geldi. ABD
'li enerji devi ExxonMobile'e ait sondaj gemisi 10. parsele ulaştı. Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi'nden (GKRY) Akdeniz'de süre giden hidrokarbon sondajı gerilimini daha da alevlendirecek bir adım geldi. ABD'li enerji devi ExxonMobile'e ait "Stena Ice- Max" adlı sondaj gemisinin çalışmalara başlamak üzere GKRY'nin Akdeniz'de tek taraflı olarak Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği bölgelerden 10. parsele ulaştığı bildirildi. Yunan Kathimerini gazetesine göre, geminin 15 Kasım'dan itibaren sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor. GKRY, 25 Şubat 2019'a kadar bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin Navtex bildiriminde bulunarak diğer gemileri sondaj gemisine 500 metreden fazla yaklaşmamaları için uyarmıştı. Cyprus
Mail'in haberine göre, "Stena IceMax" gemisinin ilk etap çalışmalarının aralık ortasında tamamlanması bekleniyor. İnternetteki gemi takip sitelerinde İtalya
açıklarında görülen geminin yerini kaybettirmek amacıyla otomatik tanıma sistemini kapatmış olabileceği yorumları yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri,Akdeniz
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:31