Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları

Eyfel Kulesi'nden yayınlanan destek mesajları PARİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris'in önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nden destek mesajları yayınlandı.

28.03.2020 04:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 05:00
Eyfel Kulesi'nden yayınlanan destek mesajları PARİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa 'nın başkenti Paris 'in önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nden destek mesajları yayınlandı. Mücadele kapsamında, tüm sağlık çalışanları için teşekkür mesajının yanı sıra, vatandaşlara da evde kalmaları için mesaj verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Eyfel Kulesi’nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları

Kaynak: AA

Etiketler: Eyfel Kulesi, Fransa, Paris, Güncel

Haberin Videosu :

Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Haberler
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon’dan Türkiye’ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği Haberler
Amazon'dan Türkiye'ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan’dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

06:02: Kayıp çoban gece yarısı kayalık alanda bulundu - Haber 05:18: Tren seferleri geçici olarak durduruldu - Haber 04:59: Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları - Haber 04:46: KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı - Haber 04:45: Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler