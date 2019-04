Eyfel Kulesi'nin 130. Yılı Kutlanırken Güneyliler Paris'in Bambaşka Bir Portresini Çizdi

Kaynak: İHA

Dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Paris 'in en ünlü yapısı olan Eyfel Kulesi 'nin 130. yıl dönümü vesilesiyle Başkentte kutlamalar yapılırken Fransa 'nın güney sahil kenti Narbonne sakinleri Paris hakkında fikirlerini paylaştı. Romantizm sembolü olan Paris'in farklı bir portresini çizen güneylilerin kimileri Paris'ten güneye kaçış hikayelerini, kimileriyse Paris gezilerinden arda kalanları anlattı.Dünyanın en çok bilinen yapılarından Eyfel Kulesi'nin yapımının 130'ncu yılına girdiği bu hafta Paris'te kutlamalar yapılırken 800 kilometre uzağında Akdeniz sahil kenti Narbonne'da bambaşka bir bakış açısı ile karşılaşılıyor. Her sene milyonlarca turisti çeken Paris'in en ünlü yapısı olan Eyfel Kulesi, şehrin cazibe merkezi olmasına katkıda bulunuyor.Milyonlarca insanın Paris hayali kurmasına karşın Paris deneyimleri olan güney Fransalılar başkentin çok daha olumsuz bir anlatımını yaptı. İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuşan Fransızların kimisi Paris'ten vazgeçip güneye yerleşme sebeplerini kimisi de ziyaretinden arda kalanları anlatıp güney Fransa ile karşılaştırma yaptı."Yıldönümün kutlu olsun kızım"Hayatında hiç Paris'e gitmediğini söyleyen 90 yaşlarındaki Jean Marie "Paris'i bilmem, hiç gitmedim" dedi. Jean Marie, Eyfel Kulesi'nin yıldönümünü "Yıldönümün kutlu olsun kızım" diyerek kutlasa da Paris'i ziyaret dahi etmek istemediğini söyledi.Evinin Narbonne'da olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Jean Marie, Paris'teki hava şartlarına göre güneyin çok daha iyi olduğuna değinerek "Burada yağmur yağmıyor, hep güneşli, havası kirli değil, tertemiz. Parislilere göre şanslı olduğumu düşünüyorum, üzülüyorum ben onlara" açıklamasını yaptı.Jean Marie ile hemfikir olan 69 yaşındaki Eric ise daha önce Paris'te yaşadığını, şehrin çok değiştiğini ve artık yaşanmaz bir hal aldığını söyledi."Eyfel Kulesi Barselona 'nın olacaktı"Paris'in gençlik yıllarında güzel olduğunu ifade eden Eric ayrıca Eyfel Kulesi ile ilgili, "Eğer Barselona Belediye Başkanı kabul etseydi, Eyfel Kulesi Paris'e değil Barselona'ya dikilecekti. Çok maliyetli olacağı için kabul etmemişler, böylece kule Paris'te kaldı" açıklamasını yaptı."Paris'i erken yaşta terk etmeye karar vermiştim"Gezgin grubuyla Narbonne'a gelen ve güneyde bir başka kentte yaşayan emekli Richard da Paris'i terk edenler arasında. Paris'in kültürel bir kimliği olduğunu ve bunun turistleri çektiğini söyleyen Richard, Paris'ten ayrılma kararını çok erken yaşta verdiğini aktardı. Yaklaşık 20 yıldır güneyde olduğunu ve bundan çok mutlu olduğunu dile getiren Richard "Yavaş yavaş farkında olmadan güzel havası için güneye doğru ilerledim, burada mutluluğu buldum çünkü doğa konusunda istediğim her şey burada" dedi."Parislilerin bir kısmı hayat boyu orada yaşamayacağını söylüyor"Aynı gezgin grubundan Brigitte de Paris'in stresli hayatından şikayet etti. Brigitte "Çok akrabam var Paris'te, orada yaşamak bir seçim. Ama bazıları hayat boyu Paris'te yaşamayacağını söylüyor. Hayat kalitesi güneyde daha iyi, burada güneş var, baskı yok, stres yok, onların stres veren iş yoğunluğu yok. Bizde onların toplu taşıt sorunları yok, bunlar büyük farklar. Bizim buralara gelince çok mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu."Bir daha asla Paris'e gitmem"Jane isimli bir diğer vatandaş ise Paris'e asla gitmek istemediğini söyledi. Daha önce başkenti ziyaret etmiş olan Jane, "Parisliler yaşasın, ama ben bir daha gitmem oraya, gezmek için dahi gitmem. Güneyi kendime saklıyorum" ifadelerini kullandı.Jane ayrıca Parislilerin tatil için güneye gelişi hakkında "Eğer onlar da gelmek istiyorsa gelebilirler ama sonra lütfen hemen Paris'e geri dönsünler" dedi.Aslen Narbonnelu emekli bir çift de kesinlikle Paris'e gitmek istemeyenlerden olduklarını söyledi. Narbonne'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu paylaşan çift "Narbonne'u tercih ediyoruz, sert rüzgarı olsa da Narbonne'u tercih ediyoruz çünkü burası çok güzel bir şehir. Arkaya bir bakın, şu güzelliğe bir bakın" şeklinde konuştu."Fransa Paris'ten ibaret değil""Asla gitmem Paris'e, hayatta gitmem. Fransa'yı seviyoruz, Narbonne'u seviyoruz" diyen çift Fransa'nın Paris'ten ibaret olmadığını hatırlattı ve "Güneyde de görülmeye değer çok güzel yapılar var. Montpellier olsun, Toulouse olsun, güneyde de çok güzel şehirler var. Hepsi güzel, aralarında seçim yapmak çok zor. Fransa'da her şey görülmeye değer" ifadelerini kullandı.Her yıl Paris'ten Fransa'nın farklı yerlerine göç eden Parisliler başkentin pahalılığı, kalabalığı ve trafiğinin yanı sıra normal sınırların çok üzerindeki hava kirliliğinden de kaçıyor. Milli istatistik kurumu İNSEE'nin verilerine göre her yıl 12 bin Parisli şehri terk ediyor. - PARİS