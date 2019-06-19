19.06.2019 10:45
Haberler» Güncel» Haber

Eylem hazırlığındaki 12 PKK'lı yakalandı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olan 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olan 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun düğmesine bastı. Önceden belirlenen adreslere tek tek baskın yapan güvenlik güçleri, 12 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütüne finansman sağlayan, kırsal bölgelere eleman temin eden, örgüt elebaşı için açlık grevinde bulunan, örgüt mensuplarının ailelerine maddi olanaklar sağlayan ve kent merkezi ile ilçelerde terör örgütünün illegal yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına illegal faaliyet yürüten mensuplarının molotoflu ve bombalı eylem hazırlığında olan kişiler oldukları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 12 kişinin İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu sürüyor.
(İHA)Eylem hazırlığındaki 12 PKK'lı yakalandı
Kaynak: İHA
İzmir, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:55 Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı
11:55 İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi
11:54 İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: 23 Haziran'da da aynı performansı sergileyeceğiz
11:53 EMİNE ERDOĞAN, A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI İLE BİRARAYA GELDİ
11:53 (Özel) Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı
11:53 İBB İSMEK'ten büyük atılım
11:53 Askerden izne gelen Mustafa, nehirde boğuldu