Eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapıla açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek" denildi.