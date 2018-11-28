Eylem Hazırlığındaki 5 PKK'lı Yakalandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:31



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:31

İzmir'de, 27 Kasım PKK terör örgütünün kuruluşu sebebiyle eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 şahıs operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 1'inin kırsal alanda faaliyet gösterirken İzmir'e geldiği ve diğer şüphelilerin de PKK adına faaliyet gösterdikleri belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Kasım PKK'nın kuruluş yıldönümü sebebiyle 5 zanlının eylem hazırlığında olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı verdi. Dün gece saatlerinde özel harekat polisleri eşliğinde operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan operasyonda 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde daha önceden birçok kez PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 1 şüphelinin de kırsal alanda faaliyet gösterdiği ve İzmir'e geldiği belirtildi. Yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlara da el konuldu. Öte yandan iki önce yapılan operasyonda da 23 şahıs gözaltına alınmıştı, bu son operasyonla ise gözaltı sayısı 28'e çıktı.(İHA)