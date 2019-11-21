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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 4 kardeş tutuklandı

Adana'da eylem hazırlığında oldukları ileri sürülerek yakalanan 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı.

21.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:12Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 4 kardeş tutuklandı
'da eylem hazırlığında oldukları ileri sürülerek yakalanan 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Türkiye'ye Suriye'den yasa dışı yollardan giren Ahmet (26), Musleh (28), Mahmut (26) ve Mezin İsmail (36) isimli 4 kardeşin Adana'da bir evde saklandıkları belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis 17 Kasım günü şafak vakti Yüreğir ilçesindeki eve baskın düzenleyerek şüpheli 4 kardeşi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi sorgulamaya başlayıp cep telefonlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada zanlılardan Ahmet ve Mahmut'un ikiz olduğu öğrenilirken Ahmet'in cep telefonundan örgüt adına savaşırken silahlı fotoğrafları çıktı. Ayrıca Ahmet'in telefonunda terör örgütünün öldürülen lideri Bağdadi'nin videoları da bulundu. Mahmut İsmail isimli zanlının telefonunda ise terör örgütünün 'biat mektubu' çıktı. Ayrıca çok sayıda örgütsel fotoğraflar ele geçirildi. Zanlılardan Mezin İsmail'in terör örgütünün petrolünden sorumlu olduğu, aylık 140 dolar maaş aldığı da belirlendi. Ayrıca zanlıların Ali isimli bir kardeşlerinin DEAŞ saflarında savaşırken hayatını kaybettiği, Nadir isimli kardeşlerinin ise DEAŞ adına savaşırken terör örgütü YPG'ye esir düştüğü öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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