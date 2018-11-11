Eylem Hazırlığındaki Deaş'lı Terörist Tutuklandı

MERSİN'in Tarsus
ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan Fas
uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda eylem hazırlığı yaptığı belirtilen Fas uyruklu DEAŞ'lı terörist ile beraberindeki 1 şüpheliyi Tarsus'ta saklandıkları yerde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından Mersin
Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan adı açıklanmayan şüphelilerden Fas uyruklu DEAŞ üyesi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - Mersin
Mersin,Tarsus,Fas
11 Kasım 2018 Pazar 10:22