Haberler » Güncel » Eylem hazırlığındayken yakalandığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ zanlısına beraat - Haber

Eylem hazırlığındayken yakalandığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ zanlısına beraat

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti.

19.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:10 Eylem hazırlığındayken yakalandığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ zanlısına beraat
'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun Adli Tıp Kurumundan geldiğini söyledi.
Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Yerlikaya ise cep telefonuna "Telegram" programını yüklediğini, buradan haberlere baktığını, telefonunda bulunan DEAŞ'a ait görüntülerin bundan kaynaklı olabileceğini öne sürdü.
Örgüt ile hiçbir bağı olmadığını öne süren sanık Yerlikaya, "Çok hastayım. Hastalanınca ne dediğimi bilmiyorum. Her şeyi söylüyorum, 'tağut' diyorum. DEAŞ ile hiçbir alakam yok. Kafa kesmeye karşıyım. Beni kimin ihbar ettiğini bilmiyorum. Fransa'da ailemle tartıştım, eşimden boşandım. Sevenim az, sevmeyenim çok." diye konuştu.
Sanık avukatı da müvekkilinin 31 Aralık 2018'de Fransa'dan kim tarafından atıldığı belli olmayan bir e-posta dolayısıyla yargılandığını ve masum olduğunu iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verdi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametinde elde edilen dijital materyallerde örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.

Cep telefonunda teröristlerin çatışma bölgelerindeki görüntüleri ele geçirilen sanık, mahkemedeki savunmasında cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini öne sürmüştü.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:54   Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Haber
17:50   Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak - Haber
17:47   İlber Ortaylı: "İstanbulca konuşan kalmadı" - Haber
17:47   Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası" - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:01:11