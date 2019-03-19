19 Mart 2019, 11:36
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Eylem İpek Şafak Bombayı Patlattı: Chloe, Serdar Ortaç'tan Bebek Aldırdı

Gazeteci Eylem İpek Şafak, Söylemezsem Olmaz programında Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'tan gizlice bebek aldırdığını bu yüzden de Ortaç'ın boşanmak istediğini anlattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Eylem İpek Şafak, Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ile ilgili şaşırtan bir gerçeği açıkladı.

Şafak, Chloe'nin gizlice kürtaj yaptırdığı bu yüzden de Serdar Ortaç'ın boşanma davası için avukatına talimat verdiğini söyledi.

"SERDAR'IN AĞZINDAN BOŞANACAĞINI DUYDUM"

Serdar Ortaç'ın bir ses kaydının eline ulaştığını ve bu kayıtta boşanmak istediğini söylediğini belirten Eylem İpek Şafak, "Serdar sosyal medya hesabından boşanma haberlerini yalanladı. Benim elime bir ses kaydı ulaştı ben haberi bunun üzerine hazırladım. Serdar bana 'o ses kaydı senin eline nasıl ulaştı?' diye de sordu. Serdar şu an o ses kaydının kimlerde olduğunu merak ediyor. Serdar 'evet haberler doğru ama zamanlama yanlış' dedi. Sesli notta da tarih belli değil. Serdar, 'Birkaç ay önce böyle bir şey olmuştu evet.' dedi. Aynı zamanda da şu anda evliliklerinin düzgün gittiğini söyledi.

"CHLOE GİZLİCE KÜRTAJ OLMUŞ"

Olay çok büyüdü hassas bir konu ama söyleyeceğim. Serdar'ın Chloe ile bu boşanma kararını almasında Serdar'ın ağzından da teyidi aldım Chloe kürtaj olmuş. Serdar'da bunu duyup sinirlenmesiyle boşanma kararı almış."

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin



YORUMLAR (7)
HAKAN: Tüh vah vah çok üzüldüm
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ZİYAA: Tüüü daha da boşanmıyorsun ha zaten çocuk istiyordun bu kadından hemen kurtul
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ADALET: haklı. kız bedeninin ayarlarını bozmak istemiyor.. serdar da ayrı bir alem. çocuk yapmak ve serdarla olmak isteyen kaç tane hayranı var. bir etrafına baksa.... şimdiye kadar aşiret olmuştu....
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SERDAR KISIR: kısır abi doktor raporlu hemde.. bunlar hep senaryo adı kötüye cıkmasn diye
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  • VİCDAN : Doğru yada yalan bu kadar mahrem bir şeyle bir insanı bel altı vurmaya utanmıyor musunuz ? Ben serdar ortacı zerre kadar sevmem ama böyle bir laf a göz yumacak kadar vicdansız değilim.
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