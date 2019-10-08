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Eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.

08.10.2019 09:32Eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar
DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.
Kafkas Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen gönüllüler, yola çıkmadan önce dua edip basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İsmail Şan, annelere destek için yola çıktıklarını, sonuna kadar annelerin yanında olacaklarını söyledi. Ulu Cami görevlisi Muharrem Satı da Diyarbakır'da eylem yapan annelerin durumunun masum ve sivil bir hareket olduğunu ifade etti.
Açıklamanın ardından gruptakiler otobüsle Diyarbakır'a doğru yola çıktı.



Diyarbakır, Kars, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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