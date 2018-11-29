Eylem Yapmak İçin Diyarbakır'a Gelen Terörist, Operasyonla Yakalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 09:57



29 Kasım 2018 Perşembe 09:57

DİYARBAKIR'a eylem yapmak için geldiği belirtilen 'Xebatkar Amed' kod adlı PKK'lı terörist F.A., gizlendiği evde jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.Diyarbakır'da güvenlik güçleri, kente geldiği tespit edilen 'Xebatkar Amed' kod adlı F.A.'nın eylem yapacağı bilgisine ulaştı. F.A.'nın, Şehitlik Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında F.A., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonlara devam edileceği belirtilerek, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, İşbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.- Diyarbakır