"Eylül ayında 184 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, " Eylül ayındaki operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında barınma alanlarına yönelik icra edilen 12 bin 382 operasyonda 333'ü ölü, 119'u sağ, 156'sı teslim olmak üzere 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği aylık bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada Adana'da yaşanan terör saldırısının zamanlamasına dikkat çekerek, "PKK başta olmak üzere PKK'nın eylemleri azalsa veya eylemsizlik görüntüsü verse dahi bu yapıların tamamen tasfiyesi gerçekleşene kadar 40 yıllık terör tecrübemizle bakanlık olarak buna ikna olana kadar bu mücadelemiz sürecektir. PKK'nın dağdaki varlığı 600'ün altına inmiştir. Özellikle Diyarbakır'daki annelerin ortaya koyduğu irade, bu süreç açısından önemli bir tariftir ve anlamlıdır. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Adana'da özel harekat aracına düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren örgütün kırsalda ve diğer yerlerde elemanlarını neredeyse sıfırladığımız MLKP terör örgütü olması ve bu eylemin MLKP'nin ABD'lilerle görüştüğünü kamuoyu ile paylaşmamızdan kısa bir zaman sonra gerçekleşmiş olması da kendi içinde ilginç işaretler barındırmaktadır. Keza iki gün önce bu eylemin failleri de etkisiz hale getirilmiştir" dedi.Eylül ayının bir diğer gündeminin düzensiz göçle ilgili olduğunu belirten Çataklı, "Düzenli göç noktasında zaman zaman yapılmak istenen tahrikler, fitne girişimleri haricinde zaten belli bir çizgide bu meseleyi yönetiyoruz. Hatırlayacağınız gibi Eylül ayı içinde Adana'da ortaya atılan bir yalan haber üzerinden bir tahrik ve çatışma ortaya koyulmaya çalışılmıştı. Burada hem vatandaşım hızlı ve doğru şekilde bilgilendirerek hem de kolluk noktasında gerekli tedbirleri alarak bu meselenin büyümesinin önüne geçilmişti. Onun haricinde düzenli göç konusunda normal prosedürlerimiz, uyum çalışmalarımız, İstanbul özelinde ise geçici koruma altındaki her Suriyeli'nin Türkiye'de kayıt olduğu şehre dönmesinin temini ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ancak düzenli göçün yanısıra düzensiz göç baskısında ciddi bir artış söz konusudur. Ortadoğu'daki istikrarsızlık, terör ve şiddet ortamı körüklendiği sürece kaçak göç baskısının azalmasını düşünmek hayalcilik olur. Şu anda biz bu konuşmayı yaparken İdlib bombalanmaktadır, Bağdat sokakları karışıktır. Afganistan'daki durum zaten iç açıcı değildir. Dolayısıyla sadece göçmen almak vermek noktasında değil, Batı'nın Ortadoğu'da izlediği politikalarını artık tekrardan gözden geçirmesinin zamanının geldiğini ve dünyadan Ortadoğu'da istikrar noktasında somut ve samimi adımlar beklediğimizi, ayrıca bu işlerin belediyecilikten ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini de ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.EYLÜL'DE 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Eylül ayında kırsal alanda 7'si büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 38 kırsal operasyon, şehirlerde ise bin 357 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 184 (92 ölü, 37 sağ/yaralı, 55 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 143'ü PKK/KCK, 36'sı DEAŞ, 5'i aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 950 şüpheli (PKK/KCK 534, FETÖ/PDY 2 bin 146, DEAŞ 235, aşırı sol 35) gözaltına alınmış, 620 kişi tutuklanmıştır (PKK/KCK 112, FETÖ/PDY 420, DEAŞ 76, aşırı sol 12). Yapılan operasyonlar neticesinde 65 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 158 silah (91'i ağır ve uzun namlulu silah), 49 adet mayin/EYP, 99 adet el bombası, 26 ton 25 kilogram patlayıcı (53 kilogramı plastik) madde, 13 bin 566 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.KIRAN OPERASYONLARIKıran operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Çataklı, "17 Ağustos'ta Hakkari, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman'da bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2, Şırnak ve Siirt illerinde 2 bin 325 personelin katılımı ile Kıran-3, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde bin 125 personelin katılımı ile Kıran-4 operasyonuna halen devam edilmektedir. Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri kategoride olmak üzere 63 terörist (61 ölü, 2 teslim) etkisiz hale getirilmiş, 19 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 68 mağara/sığınak imha edilmiş, 64 silah (52'si ağır ve uzun namlulu-6 füze, 11 roketatar, 6 Biksi makineli tüfek, 19 Kalaşnikov, 7 m-16),9 bin 145 mühimmat, 20 EYP, 63 el bombası, 17 bin kök kenevir, 50 kilogram eroin,1 ton gıda/yaşam malzemesi ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir" diye konuştu.İLKBAHAR YAZ OPERASYONLARIÖrgütün özellikle hareket kabiliyetlerinin sınırlandırılması ve eylem yapmasının engellenmesi amacıyla ilkbahar- yaz operasyonlarının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çataklı, "16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında barınma alanlarına yönelik 10 bin 755 operasyon (44'ü büyük, 353'ü orta, 10 bin 358'i küçük çaplı) planlanmış, 12 bin 382 operasyon (23'ü büyük, 245'i orta çaplı) yapılmıştır. İlkbahar/yaz operasyonları kapsamında 608 terörist (333 ölü, 119 sağ, 156 teslim) etkisiz hale getirilmiş, 532 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir. 778 silah (483'ü ağır silah), 301 adet mayın/EYP, 513 adet el bombası, 5.7 ton patlayıcı, 961 adet tüp, 2 bin 664 adet fünye, 162 bin 386 mühimmat (8 bin 208'i ağır silaha ait), 27 ton gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.Sonbahar kış operasyonlarında mevsim koşulları nedeniyle operasyonların farklı bir boyut kazandığını ifade eden Çataklı, "Elde ettiğimiz saha üstünlüğünü korumak ve örgüte önümüzdeki bahara çıkmalarına imkan verecek lojistik elde etmesinin önüne geçmek amacıyla 1 Ekim itibarıyla kış operasyonlarımızı başlatmış bulunuyoruz. Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon (94 büyük, 504 orta, 7 bin 134 küçük) planlanmış ve operasyonlara başlanmıştır. Operasyonda görev alacak personelimize başarılar diliyoruz. Allah onları korusun" diye konuştu.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEBakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının karada ve denizde tüm kolluk birimlerinin entegrasyonuyla devam ettirildiğini hatırlatan Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 13 bin 513 operasyonda 18 bin 824 kişi gözaltına alınmış, bin 919 kişi tutuklanmıştır. 7 ton 20 kilogram esrar (geçen aya göre yüzde 34 artış), 2 ton 610 kilogram skunk (geçen aya göre yüzde 255 artış), 908 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 12 kilogram afyon, 23 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 59 kilogram metamfetamin, 160 bin 965 adet ectasy, 76 bin 438 adet captagon, 161 bin 332 adet sentetik ecza, 14 milyon 431 bin 510 kök kenevir (geçen aya göre yüzde 120 artış) ele geçirilmiştir" dedi.Çataklı ayrıca kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 914 operasyonda 2 bin 875 kişinin gözaltına alındığını, 16 kişinin tutuklandığını, 2 milyon 352 bin 677 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 188 bin 49 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.ASAYİŞ OLAYLARIAsayiş verilerini paylaşan Çataklı, "2018-2019 yıllarının eylül ayları değerlendirildiğinde mal varlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığı olayları 801'den yüzde 29,8 azalışla 562'ye, otodan hırsızlık 3 bin 455'ten yüzde 28 azalışla 2 bin 487'ye, kapkaç olayları 413'ten yüzde 27,1 azalışla 301'e, iş yerinden hırsızlık 3 bin 405'ten yüzde 12,9 azalışla 2 bin 966'ya düşmüştür. Evden hırsızlık olayları Ankara'da 235'ten yüzde 48,9 azalışla 120'ye, İzmir'de 242'den yüzde 24,8 azalışla 182'ye, İstanbul'da bin 552'den yüzde 26 azalışla bin 148'e, ülke genelinde ise 5 bin 840'tan yüzde 14,1 azalışla 5 bin 17'ye düşmüştür. Eylül ayında ülke genelinde okul çevreleri, servis araçları denetimi tekdal sigara ve dilencilik uygulaması, duman 7 uygulaması, aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması, dumansız araç uygulaması olmak üzere toplam 4 güven/huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda 847 bin 653 şahıs kontrol edilmiş, 3 bin 270 aranan şahıs yakalanmış, 255 bin 703 araç kontrol edilmiş, 2 bin 303 araca işlem uygulanmış, 54 bin 5 umuma açık yer denetlenmiş, 658'ine işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında 2019 yılı Eylül ayında 3 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 14 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Düzensiz göçle mücadelede 11 bin 673'ü denizlerde olmak üzere toplam 64 bin 920 düzensiz göçmen yakalanmış, 767 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 360 bin 256, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 667 bin 435'dir" ifadelerini kullandı.TRAFİK KAZALARIEylül ayı içerisinde meydana gelen 191 ölümlü trafik kazasında 246 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çataklı, "15 bin 949 yaralanmalı trafik kazasında 25 bin 785 kişi yaralanmıştır. 2019 yılı ilk 9 ayında toplam bin 551 ölümlü trafik kazası, 2018 ilk 9 ayında 2 bin 165, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 azalış oldu. Bin 887 hayatını kaybeden sayısı, 2018 ilk 9 ayında 2 bin 707 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 azalış), 129 bin 470 yaralanmalı trafik kazası, 2018 ilk 9 ayında 144 bin 634 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azalış) 217 bin 130 yaralı, 2018 ilk 9 ayında 246 bin 922 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalı) oldu" şeklinde konuştu.Adana'daki terör saldırısının failinin Eskişehir'de yakalanmasına ilişkin de Çataklı, "MLKP terör örgütü bunu üstlenmişti. Bu örgütün PKK ile eylem ve işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. MLKP mensuplarının Suriye kamplarında eğitim gördüğünü biliyoruz. İstihbarat birimlerimizin önemli bir başarısıdır. Bu kişiler istihbarat birimlerimiz tarafından bilinen aranmakta olan teröristlerdi. 2 saat içerisinde güvenlik sistemi kamera yüz tarama sistemleri, olay yeri inceleme sonucunda, istihbarat teknik analizler sonucunda kişilerin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. 81 ilimiz uyarıldı. Ülke genelinde bu kişiler arandı. Eskişehir'de tespit edildiler, ölü olarak ele geçirildiler. 2 arkadaşımız yaralandı, onlara acil şifalar diliyorum" dedi."BİZ TÜRKİYE'İN MİLLİ ÇIKARLARINA, MENFAATLERİNE UYMAYAN TALEPLER OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"CHP Suriye toplantısını değerlendiren Çataklı, "Terörle mücadele gayretimiz ortadayken böyle bir aşamada konferansa davet edilenlerin yüce milletimize bırakıyoruz. Sonuç bildirgesinde yer alan ve almayan konular oldukça ilginç. Bir defa rejimin kendi halkına yaptığı zulümden bahsedilmiyor. Bu insanlar savaştan kaçıp ülkemize sığındılar. Onlar için ülkemizin yaptığı ile ilgili, Batı'nın duyarsızlığı bu bildirgede yer almıyor. Ülkemizin şehitler vermek pahasına yürüttüğü Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonuna atıf yok. Terör örgütlerinin Suriye kuzeyinde yaptıkları ile ilgili atıf yok. Türkiye'nin Suriye krizi bağlamında Suriye yönetiminde sorun yaşadığı var. Türkiye-Suriye ilişkisinin raya oturması var. Askeri varlığını güçlendirmenin tehlikeli bir hayal olduğu var. Özellikle Fırat doğusuna yapılacak operasyonla oluşacak güvenli bölge üzerinden tezlerin ortaya atıldığını görüyoruz. Suriye ile ilgili binlerce konferans düzenlendi. Mesele sahada sorunları sahada çözmektir. Türkiye somut adımlar atmıştır. Bundan sonrası içinde somut adımlar vardır Suriyelilerin geri dönmesi temel hedeftir" şeklinde konuştu."İSTANBUL DEPREMİ SONRASI ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"İstanbul'da depremin ardından ilk andan itibaren AFAD başta olmak üzere tüm birimlerin harekete geçtiğini ifade eden Çataklı, "O günden bu yana çalışmalarına devam ediyorlar. Ülkemiz 17 Ağustos'ta acı bir tecrübe yaşadı. Acı kayıplarımız oldu. Ülkemiz açısından milat oldu. Önce 2007 yılında Türkiye bina deprem yönetmeliği değişti. Bunu bakanlık olarak güncelledik. Deprem tehlike haritasını güncelledik. Vatandaşlarımızın E-Devlet üzerinden sorgulayacakları paylaşıma açtık. Toplanma alanları vatandaşımızın erişimine açıldı. Depreme hazır Türkiye eğitimi ve bilinçlendirme eğitimi var. Yine Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesi artırıldı. Temmuz ayı içerisinde bakanımızın afetlere hazırlık yılı çalışmasına başlamıştık. Her ayın bir teması var. Ekim ayı toplanma alanlarıydı. Tatbikatlar yapılmaya başlandı. Habersiz tatbikatlar. Merkezden görevlendirdiğimiz arkadaşlar valimizi ziyaret edip bilgilendiriyorlar. Şu ana kadar 10 bu şekilde tatbikat gerçekleşti. 42 il düzeyi ve bölgesel olmak üzere çalışmalar yaptık. Kahramanmaraş'ta olduğunu varsaydığımız bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Yerel ve ulusal düzeyde afet çalışmaları var. Çalışma gruplarının her birini aynı saatte toplantı yaptırmaya başladık. 15 günde bir olmak üzere bu çalışma gruplarının çalışmalarını yapıp eksikler belirlemeye çalışacağız. İstanbul önemli. 99 sonrası önemli mesafeler alındı. Okullar başta olmak üzere kamu binalarında oldukça önemli mesafeler alındı. Okullarda bin 135 okul binası, 115 sağlık binası, 38 yurt binası, 78 idari bina depreme hazır hale getirildi. 