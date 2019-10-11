Haberler » Güncel » Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 yolcuya hizmet verildi

Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 181.260, dış hat yolcu trafiği 36.040, toplam yolcu trafiği ise 217.300 oldu.

11.10.2019 14:05Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 yolcuya hizmet verildi
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 181.260, dış hat yolcu trafiği 36.040, toplam yolcu trafiği ise 217.300 oldu.

2019 yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.093, dış hatlar uçak trafiği 258 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.351 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.780 ton oldu.

9 Aylık Gerçekleşmeler

Kayseri Havalimanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.754.613, uçak trafiği 11.288, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 20.414 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kayseri Havalimanı, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Teröristlerin "kirli oyunu"
15:24 Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
15:29 Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yapan sanık hakim karşısında
15:29 Dha yurt bülteni-13
15:29 Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:28 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Açıklaması
15:28 Uzman erbaşlar Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamladı
11.10.2019 15:29:35