Eylül ayındaki İstanbul depreminde iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine para cezası

İstanbul 'da 26 Eylül 'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı.

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a para cezası kesildi. İnceleme sonucunda Turkcell'e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin TL, Vodafone'a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.

TÜRK TELEKOM'A YAKLAŞIK 10 MİLYON TL CEZA

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Türk Telekom'a ise 27 saatlik kesinti nedeniyle 5 milyon 272 bin TL ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC'lerin kapatılması nedeniyle 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.