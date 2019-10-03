Haberler » Güncel » Haber

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

03.10.2019 10:24Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu
Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.
Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.
En çok limon ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Sarımsak
42,58
Kabak
30,85
Salatalık
27,75
Taksi ücreti
19,71
Patlıcan
18,84
Erkek spor kazağı
17,02
Yurt ücretleri
14,23
Doğalgaz
13,92
Sivri biber
13,82
Okul servis ücreti
11,35
Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta
11,25
Dolmuş ücreti
10,54
Metro ücreti
9,46
Çay
9,09
Reçel
8,05
Antep fıstığı
7,07
Erkek eşofmanı
6,86
Yumurta
6,77
Erkek ceketi6,61
Kreş ve gündüz bakım evleri
6,60
Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Salça
-0,57
Buğday unu
-0,63
Kuru fasulye
-0,78
Badem içi
-1,00
Nohut
-1,77
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-2,08
Üzüm
-2,46
Fındık içi
-2,65
Erkek tişörtü
-2,74
Şehirler arası otobüs ücreti
-3,54
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
-4,51
Kavun
-4,57
Tavuk eti
-10,05
Domates
-10,10
Patates
-12,22
Taze balıklar
-14,23
Elma
-15,29
Kuru soğan
-18,23
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-20,29
Limon
-24,62

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
19:33 Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı
19:32 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi
19:32 Nijerya'da okula baskın
19:32 Nevşehir'in içme suyu problemi tarihe karışacak
19:30 Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan değerlendirme toplantısı
19:30 Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı