Eylül'de Kartepe'de Festival var

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan festival, 04-08 Eylül 2019 tarihleri arasında Kartepe Maşukiye Park Alanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile yapılacak. Festivalde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar sahne alacak.

Kartepe Belediyesi Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, bu yılda dopdolu festival programıyla kültürel mirasımızı yaşatacak.Festival Maşukiye Park'ta 04-08 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİRBİRİNDEN ÖZEL EL SANATLARI

Festivalde, el sanatları ustaları ve zanaatkârların katılacağı kültürümüzü tanıtan stantlar kurulacak. Bu stantlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, Geleneksel Türk Okçuluğu, Geleneksel Osmanlı Zekâ Oyunu Mangala, kâğıt işlemeciliği,halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz gün yüzüne çıkartılacak. Kurulacak olan ücretsiz çadırlarda ev hanımları ve zanaatkârlara ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sunulacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 50 el sanatkârı da açılan stantlarda sanatlarını icra edecek.

RENKLİ SAHNE GÖSTERİLERİ

7'den 77'ye her kesime hitap eden Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ne yurt dışından ve içinden yüzlerce konuk katılacak. Festivalde Makedonya ve Sırbistan'dan gelecek olan misafirler kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacak. Yöresel ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde performanslar gün boyunca sürecek.

KÜLTÜREL MİRAS ÇOCUKLARA AKTARILACAK

Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, halat çekme, al satarım bal satarım, mendil kapmaca, sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi birçok geleneksel eski oyunların hatırlatılması sağlanacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile çocukların eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşamalarına imkân sağlanacak.

FESTİVAL ALANINA KOLAY ULAŞIM

Vatandaşların festival alanına kolayca ulaşabilmeleri için ana arter güzergâhlarda İzmit ve Adapazarı yönünden kavşaklara yön tabelaları ile bilgilendirme de yapılacak. Kartepe ve İzmit merkezlerinden festival boyunca ring servisi konarak festival alanına gelmek isteyen misafirlere ulaşım imkânı da sağlanacak.