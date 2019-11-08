Haberler » Güncel » EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI (1) - Haber

EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI (1)

İSTANBUL DHA AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:39 EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI (1)

İSTANBUL DHA  AVCILAR'da 9 yaşındaki 'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli,  "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Adliye önünden görüntüler



Avcılar, Eylül, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30   Güney afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
20:30   KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı kararlılıkla...
20:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı
20:28   Edirne ve Kırklareli'nde Mevlit Kandili kutlandı
20:28   Mevlit Kandili
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:32:08