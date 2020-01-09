Haberler » Güncel » Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsünün 6 yıla kadar hapsi istendi - Haber

Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsünün 6 yıla kadar hapsi istendi

AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında, taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:00Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsünün 6 yıla kadar hapsi istendi
AVCILAR'da 9 yaşındaki 'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında, taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede,  7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen kazayla ilgili, 34 LOC 253 plakalı servis aracının şoförünün Hüseyin Y. olduğu ve aracın 12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği belirtildi. Aracın manevra yaptığı sırada bahçede gezmekte olan Eylül Mirzaoğlu'na çarptığı ve Mirzaoğlu'nun hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

ŞOFÖR ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede polis ekiplerince hazırlanan kaza tespit tutanağında hem de trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y'nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiği ifade edildi. Olay günü gözaltına alınan sürücünün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve tutukluluk halinin devam ettiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Maktulün babası Cahit Mirzaoğlu'nun da emniyette alınan ifadesinde şüpheli Hüseyin Y'den şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede şüphelinin savunmasında olayın istemeden meydana geldiğini ve çarpma esnasında çocuğu görmediğini beyan ettiği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede sanık Hüseyin Y., hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.


- İstanbul

Küçükçekmece, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:28  "Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı - Haber
16:28  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:28  Tunceli'de küçük yaşta çocuklara cinsel istismar iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı - Haber
16:27  Adliyeye gülerek girip tutuklanan uyuşturucu kuryesinin ifadeleri ortaya çıktı - Haber
16:26  6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
9.01.2020 16:38:20