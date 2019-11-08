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Eylül'ün sırasına çiçek konuldu

AVCILAR'da servis aracının ezdiği Eylül Mirzaoğlu'nun sırasına çiçekler konuldu.

08.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:18 Eylül'ün sırasına çiçek konuldu

AVCILAR'da servis aracının ezdiği Mirzaoğlu'nun sırasına çiçekler konuldu.

Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen acı olay üzerine okulda bugün yeniden eğitime başlanırken, öğrencilerin çou okula gelmedi. Toplam bin 546 öğrencisi bulunan, ikili eğitim verilen ilkokulda sabahçı 820 öğrenciden 76'sı okula geldi.

 

SIRASINA ÇİÇEK KONULDU

Ölenci olan 2/B sınıfı öğrencisi, Eylül Mirzaoğlu'nun sınıfı da boş kaldı. Okul yöneticileri ve öğretmenleri,  küçük kızın oturduğu sıraya fotoğrafını koyarak çiçekle donattı. 

 

SOKAKTA ÖLÇÜM YAPILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu'nun önündeki Karadut Sokak'ta iki araçla görev yaparken, öğle saatlerine doğru gelen Olay Yeri İnceleme ekibi, sokakta ölçümler yaptı. Sokakta fotoğraflama çalışması da yapan görevliler, bu konuda konuşmak istemedi.

 

OKULDA KRİZ MÜDAHALE EKİBİ

Avcılar Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı üzerine 'Kriz Müdahale Ekibi' oluşturuldu. İlçede görevli 10 rehber öğretmen ve psikolog, Mehmetçik İlkokulu'ndaki öğretmenlere  büyük moral çöküntüsü yaşayan öğretmenlere veli ve öğrencilere nasıl yaklaşacakları konusunda bilgiler verdi.



Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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