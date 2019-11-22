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Eylül Yağlıkara cinayeti davası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan ve bir hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı ile ona suç işlerken yardım ettiği belirtilen annesinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

22.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:46Eylül Yağlıkara cinayeti davası
'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan ve bir hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı ile ona suç işlerken yardım ettiği belirtilen annesinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katil zanlısı tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, Eylül'ün annesi Şerife ve babası Halil İbrahim ile tarafların avukatları katıldı. Müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Dinlenmesine karar verilen bir tanığın, duruşmada hazır edilemediğinin belirtilmesinin ardından sanıklara beyanları soruldu.
Uğur Koçyiğit, "Tahliyemi istiyorum. Olayla kati suretle bir ilgim yok." dedi.
İzleyici sıralarındaki bazı kişiler bu sırada "Şeytan. Sen yaptın." ve "Bunları burada görmek istemiyoruz." diye bağırdı.
Mahkeme, Koçyiğit'in tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Eylül Yağlıkara, 22 Haziran 2018'de kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu cesedi bir hafta sonra son görüldüğü yerin birkaç kilometre uzağında toprağa gömülü bulunmuştu.
Uğur Koçyiğit "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından en az 22 yıl hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
Huriye Koçyiğit'in de "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 27 yıla kadar hapsi isteniyor.

Eylül Yağlıkara, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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