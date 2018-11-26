Eymen Bebeğe Ambulans Helikopterle Sevk

BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi
'nde akut böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Eymen Çakan, ambulans helikopter ile İstanbul
'a sevk edildi. Balıkesir
Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi'nde akut böbrek yetmezliği tedavisi gören Eymen Çakan bebeğin, hastanede çocuk nefroloji yan dal uzmanı bulunmaması nedeniyle, İstanbul'a sevkine karar verildi. Eymen bebek için Balıkesir 112 Acil'e başvuruldu. Eymen Çakan, tahsis edilen ambulans helikopterle İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Eymen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Balıkesir
Mustafa Kemal Atatürk,İstanbul,Balıkesir
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:51