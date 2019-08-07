Haberler» Güncel» Haber

Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak

Sağlık Bakanlığı, Van'da doğuştan yakalandığı deri hastalığı "Büllöz Pemfigoid" nedeniyle sürekli acı çeken 1,5 yaşındaki Mustafa Eymen Oruk'un tedavisi için gerekli süreci başlattı.

07.08.2019 12:37 Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak
Sağlık Bakanlığı, Van'da doğuştan yakalandığı deri hastalığı "Büllöz Pemfigoid" nedeniyle sürekli acı çeken 1,5 yaşındaki Mustafa Eymen Oruk'un tedavisi için gerekli süreci başlattı.
İpekyolu ilçesinde hastalığı nedeniyle acı çeken Mustafa Eymen'in ailesi, bebeğin tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.
Bebeğin çektiği acılara kayıtsız kalmayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, özel hastanede görevli uzman doktor Yavuz Yeşilova ile Oruk ailesini ziyaret etti.
Muayenesinde "Büllöz Pemfigoid" teşhisi konulan bebeğin durumu Sağlık Bakanlığına bildirildi. Bakanlık yetkililerinden bebeğin tetkik ve tedavi süreci için gerekli desteğin verileceği bilgisini alan Türkmenoğlu, aileyi ziyaret ederek güzel haberi verdi.
Bebeğin rahatsızlığını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, "Bebeğin çektiği acıların dindirilmesi için harekete geçtik. Doktorumuzdan muayene etmesini rica ettik. Eymen için Sağlık Bakanlığımız devreye girdi. Önce tetkik, ardından tedavi süreci için tüm çalışmaları bakanlığımız yürütecek. Güçlü bir devletimiz ve bakanlığımız var. Sağlıkta başarısını kanıtlamış ender ülkelerden biriyiz. Bakanlığımıza ve doktorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.
Anne Sevda Oruk ise hastalığı nedeniyle acı çeken oğluyla yakından ilgilenen Türkmenoğlu'na ve tedavi sürecini başlatan Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Kayhan Türkmenoğlu, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:02   Çocuklarda görülen burun kanamaları, hastalık habercisi!
14:02   FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE 'UEFA SÜPER KUPA' BAYRAĞI ASILDI
14:02   Balayı dönüşü kaza; gelin öldü, damat yaralı
14:02   Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni
14:02   Karaman'da yaban domuzu avı
14:01   Bayram öncesi kurbanlık hareketliliği
14:01   Başkan Cabbar'dan kurban bağışı