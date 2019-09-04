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Eymen'in cenazesi otomobilin bagajında getirildi

İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, yakınlarına cenaze aracının verilmemesinden dolayı bir otomobilin bagajında Eskişehir'e getirildi.

04.09.2019 22:30 Eymen'in cenazesi otomobilin bagajında getirildi
İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, yakınlarına cenaze aracının verilmemesinden dolayı bir otomobilin bagajında Eskişehir'e getirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cesedi, dövülerek öldürüldükten sonra atıldığı tandırda 4 gün önce ortaya çıkmıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CENAZE ARACI VERİLMEDİĞİ İÇİN KÜÇÜK EYMEN OTOMOBİL BAGAJINDA GETİRİLDİ
İzmir'de yakınlarına teslim edilen Eymen'in cenazesi için cenaze aracının ücretsiz olarak tahsil edilmediği iddia edildi. Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca annene ve yakınları ile birlikte getirilen Eylem'in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna koyuldu.
ACILI ANNANE TEPKİ GÖSTERDİ
Cenazenin otomobilden alındığı sırada görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren anneanne Dilek Çınar, "Lütfen gidin, İstemiyorum. Neden çekiyorsunuz. Zamanında yapsaydınız" dedi.
Öte yandan, yakınları ise, olayda ihmal olduğunu ifade ederek, "Başka Eymenler ölmesin. Görevliler işlerini tam yapsın" dedi.
Cenazenin, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.
(İHA)

Eskişehir, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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