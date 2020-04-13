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Eymen kardeşler kumbaralarındaki 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Eymen kardeşler kumbaralarındaki 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Erzincan'da yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen, kardeşi ile birlikte tatile gidebilmek amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL'yi...

13.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:36
Eymen kardeşler kumbaralarındaki 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
ERZİNCAN - Erzincan 'da yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen, kardeşi ile birlikte tatile gidebilmek amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar.
Esila ve Emir Eymen kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine yönelik "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" çağrısıyla başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdikleri harçlıklarıyla destek verdiler.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bankaya gidemeyen Esila ve Emir Eymen kardeşler bağışları için 155 polis hattına durumlarını bildirerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunabilmek için yardım talebinde bulundular.
155 polis hattına iletilen yardım talebine yönelik harekete geçen polis ekipleri ise Esila ve Emir Eymen kardeşlerin yaşadığı eve giderek, bağışlamak istedikleri paraların bulunduğu kumbarayı kendilerinden teslim aldılar.
Ardından ekipler, kumbara içerisindeki 170 TL'yi bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırdılar.
Daha sonra ekipler, bankadan aldıkları bağış dekontunu Esila ve Emir Eymen kardeşlere teslim ettiler. Polis ekipleri, Esila ve Emir Eymen kardeşlere duyarlılıklarından kendilerine teşekkürlerini ilettiler. Eymen kardeşler kumbaralarındaki 170 TL’yi Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Erzincan, Polis, Genel
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