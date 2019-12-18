Haberler » Güncel » Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi - Haber

Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi

Giresun Üniversitesi, Eynesil Kamil Nalbat Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 4. geleneksel 'Hamsi şenliği' yapıldı.

18.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:32Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi
Giresun Üniversitesi, Kamil Nalbat Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 4. geleneksel 'Hamsi şenliği' yapıldı.

500 öğrencinin katıldığı şenlikte 100 kilo hamsi ızgarada pişirilerek dağıtıldı. Öğrencilerin kaynaşması ve stresten uzak bir gün geçirmeleri için her yıl hamsi şenliği yaptıklarını belirten Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Onur, şenliğin her yıl olduğu gibi bu yılda eğlenceli geçtiğini söyledi.

Onur, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin her boyutuyla bütünsel bir gelişmeyi sağlamak istiyoruz. Bundan dolayı öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasını önemsiyoruz. Bu tür faaliyetlerimizdeki amaç öğrencilerimizin birbirini tanıması, anlaması ve okulumuzla ilgili aidiyet duygusunu geliştirmesini amaçlıyoruz" dedi.

Programa Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Mustafa Onur, Eynesil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:15 Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor - Haber
16:15 Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi - Haber
16:15 Şanlıurfa telabyad'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Haber
16:15 Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Haber
16:14 Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:19:20