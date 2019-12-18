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Eynesil'de öğrenciler hamsi şöleninde buluştu

Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulu'nda hamsi şöleni düzenlendi.

18.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:04Eynesil'de öğrenciler hamsi şöleninde buluştu
Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulu'nda hamsi şöleni düzenlendi.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen hamsi şöleninde okul görevlileri ve gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan hamsiler, ızgara yapılarak ekmek, soğan ve helva ile ikram edildi.
Yüksek Okulun Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Onur, amaçlarının öğrencilere sadece bilgi ve beceri kazandırmak olmadığını söyledi.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasını da önemsediklerini ifade eden Onur, şunları aktardı:
"Okulumuzda ülkemizin her bölgesinden öğrenciler vardır. Öğrencilerimizin Eynesil'den ve Giresun'dan iyi hatıralar ile ayrılmalarını temenni ediyoruz. Bu öğrencilerimiz buradan güzel anılar ile ayrıldıktan sonra birer elçi olarak okulumuza çeşitli bölgelerden öğrenci gelmesini sağlayacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Hamsilerin tüketilmesinin ardından öğrenciler, horon ve çelişti yöre oyunları oynayarak halay çektiler.

Giresun Üniversitesi, Giresun, Eynesil, Güncel

Kaynak: AA

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