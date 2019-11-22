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Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nunda konuşan Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, "Rabia Naz'ın 'Criminal Case' ve birçok çocuğu intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığını duydum" dedi.

22.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:59

Ölümüne ilişkin çok sayıda iddia olan Rabia Naz Vatan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili araştırmalarını araştıran TBMM komisyonuna konuşan Belediyesi'nin AK Partili eski başkanı Coşkun Somuncuoğlu, Vatan'ın 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadığını duyduğunu söyledi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu dün, baba Şaban Vatan'ın trafik kazası iddiasında sorumlu tuttuğu eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nu da dinledi.

"MAVİ BALİNA OYNADIĞINI DUYDUM"

Duvar'ın haberine göre; Rabia Naz'ın 'Criminal Case' ve birçok çocuğu intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığını duyduğunu söyleyen Somuncuoğlu, komisyonun buna yoğunlaşması gerektiğini savundu. Somuncuoğlu, Rabia Naz'ın sosyal medya hesabından 'Criminal Case' ve 'Mavi Balina' oynadığına ilişkin görüntüleri komisyon üyeleriyle paylaştı. Olayın trafik kazası olup olmadığını bilmediğini belirten Somuncuoğlu, "Şaban Vatan şimdiye kadar dört ayrı arabanın kızına çarptığı iddiasında bulundu, artık karar sizin" dedi.

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Giresun-Eynesil'de evinin önünde 12 Nisan 2018 tarihinde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz Vatan soruşturmasında, baba Şaban Vatan kızının trafik kazası kurbanı olduğunu belirtirken, yetkililer ölümün 'yüksekten düşme sonucu' olduğu üzerinde duruyor.

Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş

Coşkun Somuncuoğlu, Eynesil, Güncel


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