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EYP atılan park halindeki minibüs yandı

Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılan minibüste çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.

19.11.2019 03:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 03:06
'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılan minibüste çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 610. sokakta park halindeki minibüsün altına bırakılan EYP büyük bir gürültüyle patladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçtaki alevleri yangın tüpleriyle söndürdü.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, patlamaya "torpil" diye tabir edilen patlayacının çakmak gazı tüpüne iliştirilmesiyle oluşturulan EYP'nin neden olduğu anlaşıldı.
ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.
EYP atılan park halindeki minibüs yandı

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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