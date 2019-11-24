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Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgi

Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgiANKARA - Nata Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı Eypio'yu sevenleriyle buluşturdu.

24.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:02
konserine vatandaşlardan büyük ilgi
ANKARA - Nata Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı Eypio'yu sevenleriyle buluşturdu.
Nata Vega Outlet AVM, gün içerisinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, çocuğundan yaşlısına herkesin katıldığı etkinliklerde misafirlere, Sayokan Türk dövüş sanatı gösterisi, Badminton eğitimleri, Türk Kızılayı standında bilgilendirme ve kurulan mini sahnede konser dinletisi sundu. Etkinliklerin ardından, AVM içerisinde bulunan fuaye alanında Eypio mahlaslı ünlü sanatçı Abdürrahim Akça tarafından konser verildi. Ankaralılar, ünlü sanatçı Eypio'nun konserine büyük ilgi gösterdi.
Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgi

Eypio, Genel

Kaynak: İHA


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