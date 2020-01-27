EYSAM Eyüpsultan tarihine ışık tutuyor

Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nde (EYSAM) her hafta birbirinden değerli konukların katılımıyla düzenlenen konferanslarda anlatılan konular Eyüpsultan'ın bilinmeyen, unutulmuş tarihini gün yüzüne çıkarıyor.



Bu hafta EYSAM'ın konuğu Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Recep Çelik oldu. Kendisi de Eyüpsultanlı olan Çelik, arşiv belgelerinden yola çıkarak "Eyüp'ün Misafirleri" başlıklı bir konferans verdi. Osmanlı arşivlerinde yapılan incelemelerde şu ana kadar tasnif edilen Eyüpsultan'la ilgili 11 bin civarında doküman bulunduğunu, bunların içerisinde de 100 binin üzerinde kayıt olduğunu vurgulayan Çelik, konuşmasında bu belgelerden örnekler gösterdi. Recep Çelik, arşivlerden derlenmiş, Eyüpsultan'ın tarihine ışık tutacak belgeler eşliğinde yaptığı konuşmasında Eyüpsultan'ın tarihçesinden, tarihteki yerinden, içinde bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden ve öneminden bahsetti, böyle önemli bir beldenin misafirlerinin kimler olduğunu anlattı.



"600 belgede "Eyüb el-Ensari Cami" olarak kayıt altına alındı"



Bunlar arasında Eyüb el-Ensari Hazretlerinin en önemli yere sahip olduğunun altını çizen Çelik, Türklerin Anadolu'ya gelmesinden önce, özellikle Buhara civarından gelen halkın ve güneyden gelen Türkmen aşiretlerinin Anadolu'ya yerleşen gönül erleri olduklarını söyledi. Gönül erlerinin Anadolu'ya gelmelerinin, Türklerin burada yerleşik hale gelmesinde çok önemli bir etken olduğunu da sözlerine ekledi. Sonrasında ise Eyüpsultan'da bulunan camiler, mescitler, türbeler, hangahlar, dergahlar, tekkeler ve zaviyelerle ilgili Osmanlı kayıtlarını paylaştı. Çelik konuşmasında, Eyüp Sultan Camii'nin isminin Osmanlı arşivlerinde bulunan yaklaşık 600 belgede "Eyüb el-Ensari Cami" olarak kayıt altına alındığından da bahsetti.



Konferans sonunda Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Çelik'e, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına, üzerinde Eyüpsultan tasviri bulunan plaket verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA