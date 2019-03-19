EYT'lilerden Kazım Kurt'a Teşekkür

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İstanbul Maltepe'de yapılan miting sonrasında Eskişehir'e dönen EYT'liler ile Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen Başkan Kurt, "İşçilerin hakkı gasp ediliyor. İktidar yapması gerekeni yapmıyor. Fatura vatandaşa çıkarılıyor" dedi.

EYT'liler ile ilgili makul ve adil bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, "Çalışma yaşamına girdiğinde 20-25 yıl sigortalılık süresini ve gerekli prim gün sayısını doldurduğunda emekliliğe hak kazanacağını düşünen milyonlarca yurttaş, bir anda yaş koşulu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu, özü itibarıyla bir hak gasbıdır. Emeklilikte yaşa takılanlara, makul ve adil bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir" diye konuştu. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "Bu seçimde EYT'li kardeşlerimiz gereken cevabı vermelidir. Bu seçimler AKP için uyarı anlamı taşıyor. Siz gereken cevabı verirseniz, AKP'de her yaptığının doğru olmadığını anlayacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler