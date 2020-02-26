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Eyüp Arın: "İstifa etmeyi düşünüyorum"

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın 1-0 mağlup oldukları Ümraniyespor maçı sonrası, "Taraftarımızın gösterdiği bu tepkiye asılsız kalamam. Bugün itibariyle başkanımla konuşarak profesyonel takım görevinden istifa etmeyi düşünüyorum" dedi.

26.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:52Eyüp Arın:
TFF 1.Lig ekiplerinden 'un Teknik Direktörü Eyüp Arın 1-0 mağlup oldukları Ümraniyespor maçı sonrası, "Taraftarımızın gösterdiği bu tepkiye asılsız kalamam. Bugün itibariyle başkanımla konuşarak profesyonel takım görevinden istifa etmeyi düşünüyorum" dedi.

Adanaspor, ligin 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası da taraftarlar teknik direktör Arın'a tepki gösterdi.

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Eyüp Arın, "Ben Adanasporlu'yum. Adanaspor'a zarar verdiğimi düşündüğüm gün görevi bırakırım dedim. Bu periyot onu gösteriyor. Son 4 haftada olumsuz skorlar yaşıyoruz. Taraftarımızın gösterdiği bu tepkiye asılsız kalamam. Bugün itibariyle başkanımla konuşarak profesyonel takım görevinden istifa etmeyi düşünüyorum. ya futbolcular bizi istemiyor 1-2 oyuncumuz. ya da taraftar istemiyor diye düşünüyorum. Camiamızın sözlerine kayıtsız kalamam. Bunun Adanaspor menfaatine olacak diye düşünüyorum. Olumlu veya olumsuz bize destek olacak herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Adanaspor, Eyüp Arın, Spor

Kaynak: İHA

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