Haberler » Güncel » Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti

Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti

Eyüp Camiinde Cuma namazı için toplanan binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua etti.

11.10.2019 14:37Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti
Eyüp Camiinde Cuma namazı için toplanan binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı harekatın başarıya ulaşması için Eyüpsultan Cami'nde binlerce kişi dua etti. Eyüp Cami imamı tarafından Cuma namazından sonra Fetih Suresi okundu. Cuma namazından sonra yapılan duada Mehmetçiklerin sağ salim memlekete geri dönmeleri için dualar edildi. - İSTANBUL

Fırat, Eyüp, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+
15:13 Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
15:08 Karaman'da pancarda yaşanan sorunlar konuşuldu
15:08 "Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı" Malatya'da başladı
15:13 Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
15:13 Sıfır atık hareketi çığ gibi büyüdü
15:12 Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
11.10.2019 15:14:25