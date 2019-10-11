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Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti

Eyüp Camiinde Cuma namazı için toplanan binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua etti.

11.10.2019 14:55Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti
Eyüp Camiinde Cuma namazı için toplanan binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua etti.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı harekatın başarıya ulaşması için Eyüpsultan Cami'nde binlerce kişi dua etti. Eyüp Cami imamı tarafından Cuma namazından sonra Fetih Suresi okundu. Birlikte saf tutan vatandaşlar bu kez aynı duaya 'Amin' dedi. Cemaat, Mehmetçiklerin sağ salim memlekete geri dönmeleri için ellerini semaya açtı.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Fırat, Eyüp, Güncel

Kaynak: İHA

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