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Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti

Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua ettiİSTANBUL - Eyüp Camiinde Cuma namazı için toplanan binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua etti.

11.10.2019 23:34Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti
Eyüp Cami'nde binlerce kişi Mehmetçik için dua etti
İSTANBUL - Eyüp Camiinde Cuma namazı için toplanan binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanması için Mehmetçiğe dua etti.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı harekatın başarıya ulaşması için Eyüpsultan Cami'nde binlerce kişi dua etti. Eyüp Cami imamı tarafından Cuma namazından sonra Fetih Suresi okundu. Cuma namazından sonra yapılan duada Mehmetçiklerin sağ salim memlekete geri dönmeleri için dualar edildi.

Fırat, Eyüp, Genel

Kaynak: İHA

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