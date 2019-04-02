Eyüp Eroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Tokat belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu oldu. AK Parti adayı Eyüp Eroğlu, Tokat belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tokat belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Tokat belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Tokat belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Tokat belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tokat belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tokat aday yarışı ve Tokat seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tokat Seçim Bilgileri

Tokat belediyesi için toplam sandık sayısının 311 olduğu belirlendi.

Tokat belediyesi için açılan sandık sayısının ise 311 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tokat belediyesi için katılım oranının ise % 85,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tokat toplam seçmen sayısının ise 100.477 olduğu belirlendi.

Tokat belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 85.466 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Tokat belediye başkan adayı olarak gösterilen Eyüp Eroğlu, Tokat yarışında % 48,80 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Eyüp Eroğlu toplamda 40.581 adet oy sayısına ulaştı.

Eyüp Eroğlu Kimdir?

Eyüp Eroğlu 1977 yılında Tokat'ta doğdu.

1995 yılında Marmara Universitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesinin mevcut belediye başkanıdır.

AK Parti Tokat belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.