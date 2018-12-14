Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanlığı İçin CHP'den Aday Adayı Oldu

14 Aralık 2018 Cuma 17:17



14 Aralık 2018 Cuma 17:17

Kütahya'da Yatırım Uzmanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.Kahveci, düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kütahya Belediye Başkanı aday adayIığı başvurusunu yaptığını ifade etti.Kahveci," Vatandaşlarımızın bu seçimle; Şehrimizin yed-i Emin'ini, Kütahya'nın vizyonunu değiştirecek lideri, Çevre illerle rekabette geri bıraktırmayacak ve ekonomik kalkınmasını sağlatacak yöneticisini, İş adamları ile sanayicisinin ve ihracatçısının önünü açacak ve bürokrasiyi yönetecek akil insanı, Geleneksel yönetim yaklaşımının ötesine geçmiş, Tanıtım, Turizm, Ulaşım, Altyapı, Şehircilik, Çevre, Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor, Ekonomik Yapı gibi konularda ekibiyle ve 5-10 yıllık projeleriyle ilimizi arkasından sürükleyecek proje adamını, yatırım uzmanını, iş başına getirecektir" dedi.Kahveci, "Bu seçim, partilerin ya da adayların yarıştığı bir seçim olmayacak. Bu seçime, dönüşmek, kabuğunu kırmak ve gelişmek isteyip; iyi günler ve sağlıklı yarınlar görmek isteyen Kütahya seçmeni damga vuracaktır. Aday adaylığımızı açıklarken, "Ayağa kalkacaksan halk için kalk" düsturu ile Hak adına adaleti, barışı, ekonomik refahı ve kentin dönüşümünü tesis etmek için yola çıktık ve Kütahya halkının aradığı adayın biz olduğumuzu iddia ediyoruz. CHP'li olan olmayan, bize sempati duyan, bize inanmış ve gönül vermiş seçmenlerimizin destekleri, Kütahya halkının teveccühü ile bu mahalli seçimlerde bir tarih yazılacak ve dönüşüm başlatılacaktır. Sen, ben fark etmez, biz bir hiç'iz, önemli olan kurumsal yapılardır; yaşadığımız çevreye, bugünkü ve gelecek nesillere yapılan hizmettir. Kendimiz, adımız değil; eserimiz ön planda olmalı. 1986 yılında Ordu'dan üniversiteyi okumak üzere geldiğim Kütahya'mda okuyup, suyunu içtim, toprağına karıştım, kültürüyle yoğruldum, ekmeğini yedim, meslek sahibi oldum. Kütahya'dan Türkiye ve Dünyaya danışmanlık hizmeti sunuyor, 33 yılı aşkın süredir Kütahya'yı değişik platformlarda tanıtıyorum. Kütahya Çinisi kadar Kütahya'lıyım, bir Kütahya'lı kadar Kütahya'lıyım. Çocuklarımın doğduğu, okuduğu, yaşadığı bu şehri sevenler kadar "Kütahya Sevdalısı"yım. Aday gösterilmem ve Kütahya Belediye Başkanı seçilmem halinde, 1 Nisan 2019 Pazartesi sabahından itibaren CHP rozetimi bir kenara bırakarak tüm Kütahya'nın Başkanı olacağımı ve herkesi kucaklayacağımı; herkese eşit uzaklıkta ve yakınlıkta bulunacağımı, haram lokma yemeceğimizi, yedirmeyeceğimizi, ekibimle birlikte bu şehrin vizyonunu değiştireceğimizi, bu şehrin yaşanır hale getireceğimizi, gençlerin iş aramak üzere gitmek zorunda olmadığı, iş aramak üzere gençlerin akın ettiği bir il yapacağımızı ve bu şehrin yed-i emin'i olacağımızı taahhüt ediyor, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Kütahya halkı yol versin, Kütahya'mın emrindeyim. Takdir, Rabbimin izniyle, öncelikle partimizin il/ilçe teşkilatının aday adaylığımıza uygunluk vermesi, genel merkezimizin kararı ve milletimizin destekleriyle olacaktır. 2019 Mahalli Seçim'inin ülkemize, Kütahya'mıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlar getirmesini diliyorum. Partili aday adaylarımıza ve diğer partilerin adaylarına şimdiden başarılar diler; aday adaylığı başvurusu yaptığım andaki aynı şevk, aynı heyecan ve azimle Kütahya için çalışmak üzere göreve hazır olduğumun bilinmesini isterim. CHP'li aday adaylarımızı doğru ve güzel yoldaki sebat ve kararlılıklarından dolayı da kutluyorum. Değerli basın mensupları, kamuoyunu doğru aydınlatma ve doğru bilgilendirme konusundaki göstermiş olduğunuz yüksek gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA