Eyüp Kahveci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kütahya belediye başkan adayı Eyüp Kahveci oldu. CHP adayı Eyüp Kahveci, Kütahya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kütahya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Kütahya belediye başkan adayı Eyüp Kahveci ile ilgili seçim sonuçları ve Kütahya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Kütahya belediye başkan adayı Eyüp Kahveci oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kütahya aday yarışı ve Kütahya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kütahya Seçim Bilgileri

Kütahya belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kütahya belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kütahya toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kütahya belediye başkan adayı olarak gösterilen Eyüp Kahveci, Kütahya yarışında % 25,62 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Eyüp Kahveci toplamda 35.357 adet oy sayısına ulaştı.

Eyüp Kahveci Kimdir?

1968 Ordu doğumludur. İlköğretimini ve lise öğretimini Ordu Kabadüz okulunda tamamladı. 1992 yılında Anadolu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüden mezun oldu. 1990 yılından bu yana çeşitli sektörlerde yöneticilik yaptı. 2012 yılında Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim merkezini kurdu. Sekteründe bir çok firmada danışmanlık eğitimleri ve seminerler verdi. Seminerler ile birlikte proje danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Orta seviyede İngilizce bilemktedir. Kütahya genç iş adamları ve yöneticileri derneği (KUGİAD)'inde üyedir. Uzun yıllardır Kütahya'da ikamet etmekte evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Kütahya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.