TSYD İstanbul
Eski Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü
Eski Yönetim Kurulu Üyesi, merhum gazeteci Eyüp
Mehmet Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen
, Eyüp Karadayı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Türkiye Spor Yazarları Derneği
İstanbul Şubesi Eski Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Eyüp Karadayı'nın naaşı, Şakirin Camii
'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet
Mezarlığı'na defnedildi. Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve sevenlerinin hazır bulunduğu cenaze törenine, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
, Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
ve Türkiye Futbol Federasyonu
da çelenk gönderdi. - İSTANBUL