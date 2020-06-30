EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE CEMAATLE BİRLİKTE İLK AKŞAM NAMAZI KILINDI

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabileceğini açıklamasının ardından ilk akşam namazı cemaatle kılınmaya başlandı.

30.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:12
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabileceğini açıklamasının ardından ilk akşam namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Eyüp Sultan Camii'nde güvenlik görevlilerinin vatandaşları, Koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardığı görüldü.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak camilerde cemaatle namaz kılınabileceğini belirtti. Açıklamayla birlikte 16 Mart'tan bu yana ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı. Vatandaşlar İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı. Güvenlik görevlilerinin vatandaşları, Koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardığı görüldü.
Eyüp Sultan Camii'ne çocuklarıyla birlikte namaz kılmayan gelen Fatih Aras, "Uzun bir aradan sonra insanların maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da var. Pandemi döneminin ilk başları ağır geçti ama şuan biraz rahatladıktan sonra beklediğimiz bir şeydi camilerin açılması. Dikkat de ediyoruz. Camide sosyal mesafe korunmaya çalışıldı. Güzel oldu bence zamanı gelmişti. İnsanlar maddi ihtiyaçlarının dışında psikolojik olarak da sıkıntıya girmişti. Biraz rahatlama da oldu. Bence doğru ve zamanında alınmış bir karar." dedi. EYÜP SULTAN CAMİİ’NDE CEMAATLE BİRLİKTE İLK AKŞAM NAMAZI KILINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüp Sultan Camii, Koronavirüs, Ali Erbaş, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE CEMAATLE BİRLİKTE İLK AKŞAM NAMAZI KILINDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:38: Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi - Haber 09:37: Edirne'den kısa kısa - Haber 09:36: MALTEPE'DE MİNİBÜSLERDE YOĞUNLUK; SOSYAL MESAFE UNUTULDU - Haber 09:35: Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın testi pozitif çıktı - Haber 09:35: Samsun'da valilikten önemli genelge - Haber 09:30: Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti - Haberler 09:22: "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti - Magazin 08:25: Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Haber 07:48: Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza - Haber 15:47: Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu - Spor