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Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı (2)

Eyüp Sultan camisi'nden kurban bayramı namazı kılınması Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı İSTANBUL (AA) – Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı.

11.08.2019 08:51 Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı (2)
Eyüp Sultan camisi'nden kurban bayramı namazı kılınması Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazı
Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı
İSTANBUL (AA) – Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı.
Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Cami kısa sürede dolunca birçok kişi bayram namazını avluda kıldı.
Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu.
Bazı kişiler ise bayram namazı sonrası cami cemaatine lokum ikramında bulundu.

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Kaynak: AA

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