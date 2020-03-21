Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı
Eyüp Sultan Camisinden görüntüler Sultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.
21.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:40
Eyüp Sultan Camisinden görüntülerSultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı
Etiketler : Eyüp Sultan, Güncel