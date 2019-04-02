Eyüp Topçuoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN EFELER belediye başkan adayı olan Eyüp Topçuoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN EFELER ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Eyüp Topçuoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN EFELER adayı Eyüp Topçuoğlu kimdir? BTP AYDIN EFELER adayı Eyüp Topçuoğlu yüzde kaç oy aldı?

Eyüp Topçuoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN EFELER belediye başkan adayı olarak gösterilen Eyüp Topçuoğlu EFELER ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. EFELER ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Eyüp Topçuoğlu adlı BTP adayı toplamda 351 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN EFELER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.