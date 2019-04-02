Eyüp Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM HORASAN belediye başkan adayı olan Eyüp Yıldırım isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM HORASAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Eyüp Yıldırım isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM HORASAN adayı Eyüp Yıldırım kimdir? BTP ERZURUM HORASAN adayı Eyüp Yıldırım yüzde kaç oy aldı?

Eyüp Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM HORASAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Eyüp Yıldırım HORASAN ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. HORASAN ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Eyüp Yıldırım adlı BTP adayı toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM HORASAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.