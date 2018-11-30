Eyüpspor Atletizm Takımı Başarılarıyla Göz Dolduruyor

30 Kasım 2018 Cuma 16:07



30 Kasım 2018 Cuma 16:07

Eyüpspor Atletizm Takımı, son yarışlarında yaptıkları derecelerle göğüsleri kabarttı. Atletizm pistlerinde fırtına gibi esen atletler Tuğçe Özkan ve Meryem Kemeç, 2020 ve 2024'de yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor.Fethi Kaya-Lütfiye Kaya antrenörlüğünde çalışan Eyüpspor Atletizm Takımı'nın atletleri başarıdan başarıya koşuyor. Atletizm pistlerinde fırtına gibi esen atletler Tuğçe Özkan ve Meryem Kemeç sayısız kere kazandıkları altın madalyaları ile Eyüpsultan'ın gururu olmaya devam ediyor. Atletler, 2020 ve 2024'de yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.Eyüpspor Atletizm Takımı atletlerinden Meryem Kemeç, olimpiyatlarda derece yapmak istediğini belirterek şunları söyledi:"400 metre Türkiye şampiyonuyum aynı zamanda da milli sporcuyum. Ayrıca TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) barajını geçerek Milli Takım aday kadrosuna seçildim. 2020 ve 2024 olimpik kadrodayım. Olimpiyatlara katılıp güzel dereceler yapmak istiyorum. Çok fazla çalışıyoruz çok fazla antrenman yapıyoruz. Kışın okul-antreman şeklinde yazın ise antrenmanlar bir hafta aralıksız şekilde devam ediyor. Başarının tek sırrı çalışmak ve antrenman yapmak. Sayın Belediye Başkanımız Remzi Aydın, bizi sürekli takip ediyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Bunların dışında ise bize sağladığı ulaşım, spor malzemesi ve verdiği yemek desteğine de ayrıca çok teşekkür ediyorum."1500 ve 800 metrede Türkiye şampiyonu olan Tuğçe Özkan ise şöyle konuştu:"1500 metre ve 800 metre Türkiye şampiyonuyum. 2000 su engeli 1500 ve 800 metrede TOHM'un barajını geçtim. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi kadrosuna girdim. 2020 ve 2024'de olmipik kadrodayım. Buralara çok çalışarak geldim. Çok çalıştım ve çok acı çektim ama bunun karşılığını hep yarışlarda aldım. Başkanımız Remzi Aydın ulaşım, spor malzemesi ve yemek desteğini hiç esirgemedi bizden. Bize sağladı bu imkanlar için çok teşekkür ederim." - İSTANBUL