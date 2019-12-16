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Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak maçın yeri değiştirildi.

16.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:16Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında ve arasında oynanacak maçın yeri değiştirildi. Karşılaşma Antalya Stadı'nın yerine Asteria Kremlin Palace Merkezi Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak mücadele, iklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'na alındı.Karşılaşma yarın saat 14.30'da oynanacak. Müsabakada kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olacak, ayrıca bilet satışı yapılacak.



Türkiye Kupası, Antalyaspor, Eyüpspor, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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