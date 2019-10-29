Eyüpspor, Konyaspor'u kupada saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor, Konyaspor'u sahasında konuk etti. İstanbul ekibi, İttifak Holding Konyaspor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 103. dakikada Harun Özcan kaydetti. Alınan bu sonuçla Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmiş oldu. Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Aykut Kocaman'ın öğrencileri, kupaya da erken veda etti.

"FUTBOLCULAR YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDU"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Bilal Şar, "Ligde genç takımla mücadele ediyoruz. Konyaspor baskısıyla bizi zor durumda bıraktı. İyi bir savunma yapmamız gerekiyordu. Futbolcular yüreklerini ortaya koydu. Bu maç bir patlama olarak lehimize döndü. Galibiyet hayırlı olsun." dedi.