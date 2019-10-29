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Eyüpspor, Konyaspor'u kupada saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 berabere biten maçta Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

29.10.2019 17:34

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor, Konyaspor'u sahasında konuk etti. İstanbul ekibi, İttifak Holding Konyaspor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 103. dakikada Harun Özcan kaydetti. Alınan bu sonuçla Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmiş oldu. Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Aykut Kocaman'ın öğrencileri, kupaya da erken veda etti.

"FUTBOLCULAR YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDU"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Bilal Şar, "Ligde genç takımla mücadele ediyoruz. Konyaspor baskısıyla bizi zor durumda bıraktı. İyi bir savunma yapmamız gerekiyordu. Futbolcular yüreklerini ortaya koydu. Bu maç bir patlama olarak lehimize döndü. Galibiyet hayırlı olsun." dedi.

Eyüpspor, Konyaspor'u kupada saf dışı bıraktı!

İttifak Holding, Türkiye Kupası, Konyaspor, Eyüpspor, Spor


YORUMLAR (6)
KONYASPOR KÜMEYE:Gol atmasınlar kale dibine otobüs çekersen sana böyle çektirirler. Alexi, Hlebi, Valbuenayı, Stochu yiyen kocaman yürekli adam inşallah gün yüzü görmezsin amin !
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KARTAL NADO:arkadaşlar , herkes Konya''dan bahsediyor da aslanlar gibi mücadele eden , farkı kaçıran EYÜPSPOR''dan tek kelime eden yok ! tebrikler SEMTİ-İ MUKKADES . . .
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SA:Hep savunma ağırlıklı oynatıyor izlemesi keyifsiz
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BLACK SWORD:Türkiye Kupası nın hiç bir cazibesi ve maddi kazancı yok, adamın umurunda sanki,gerçi ligin prestiji yok. Büyükler parayı saçar oraya buraya, batarken de yetiş devlet baba,bizim cahil sığırlarda, birbirine saldırdığı yetmez gibi birbirini öldürür!
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ŞİŞİRMİŞLER:konya süper lige yakışmıyor. bu sene ligden düşebilir.
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KONYALI:konyanın bıseylerımı battı bı yerınede yakıstıramadın konyasporu
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