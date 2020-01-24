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Eyüpsultan 3 yeni spor salonuna kavuşuyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe genelinde üç yeni spor salonu açılacağının müjdesini verdi.

24.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:42Eyüpsultan 3 yeni spor salonuna kavuşuyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe genelinde üç yeni salonu açılacağının müjdesini verdi.

Güzeltepe, Kemerburgaz ve Yeşilpınar'a açılacak spor salonları ilçede yaşayan genç-yaşlı, kadın-erkek herkese spor yapma imkanı sağlayacak. "Haydi Eyüpsultan, Şimdi Spor Zamanı" sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında hizmete alınacak spor salonları, Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezi, Kemerburgaz Kadınlar Kahvesi ve Yeşilpınar White Hill Alışveriş Merkezi içinde yeralacak. Buralarda; fitness, pilates, aerobik, zumba, jimnastik, karate ve okçuluk eğitimleri verilecek. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, spor alanında ilçede gerçekleştirdiği projelerle ilgili "Spor yatırımlarımızla, 7'den 70'e herkesi daha sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

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