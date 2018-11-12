Eyüpsultan'a Yeni Park Kazandırıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:02



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:02

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yeni park açıldı. Parka Kemerburgaz'ın sevilen ismi kalp cerrahi Prof. Nihan Kayalar'ın adı verildi.Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni spor alanları, yeşil alanlar ve parklar oluşturma çalışmalarına devam ediyor.Bu parklardan biri de Kemerburgaz Mahallesine açılan Prof. Dr. Nihan Kayalar Parkı.Prof. Dr. Nihan Kayalar Parkı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, Prof. Dr Nihan Kayalar ve ailesi, AK Parti Kemerburgaz Mahallesi teşkilatı, muhtarlar, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla açıldı.Parkın açılışında çocuklara ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Prof. Dr Nihan Kayalar yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Kemurgaz Mahallesinde ilk ve orta öğrenimini burada tamamladım. Çok uzun yıllardır burada yaşıyorum. Adımın parka verilmesinden dolayı Eyüpsultan Belediyesine, tüm mahalleliye teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz."Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise yaptığı açıklamada; "Göreve geldiğimden beri 55 parkı hizmete açtık. Açtığımız bu parklar, gerek yeşil alan, gerek çocuk oyun alanlarıyla şehir hayatının önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bizim yapmamız gereken rutin işler. Belki küçük görünebilir ama bunları farklı kılan burada yaptığımız gibi vatandaşlarımızla istişare ederek katılımcılık anlayışıyla isim belirlememiz. Daha önce de bu uygulamaları gerçekleştirdik. Burada da Kemerburgazlılara sorduğumuzda Nihan Kayalar kardeşimizin ismi öne çıktı. Kendisi güzel hizmetleri olan bir kardeşimiz. Özellikle burayı kullanacak çocuklarımıza, gençlerimize örnek olabilecek bir isim." dedi.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla bir çok yeni spor ve oyun grubunun eklendiği 646 metrekarelik Pr. Dr. Nihan Kayalar Parkı'nda; iki kuleli oyun grubu montajı, 184 metrekare kauçuk döşeme, 156 metrekare sert zemin, 2 adet çatılı piknik masası montajı,2 adet çöp kovası montajı, 4 adet bank motajı, 8'li fitness takımı montajı, 32 adet ağaç dikimi ve 306 metrekare hazır çim serimi yapıldı. - İSTANBUL